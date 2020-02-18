Vali Sarıfakıoğulları eğitim ve KÖYDES yatırımlarını konuştu - Son Dakika
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Vali Sarıfakıoğulları eğitim ve KÖYDES yatırımlarını konuştu

7 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Sarıfakıoğulları eğitim ve KÖYDES yatırımlarını konuştu, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen eğitim öğretim değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı başından bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin genel bir değerlendirmesinin ele alındığı toplantıda Vali Sarıfakıoğulları, LGS ve YKS hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesini istedi.


Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılmasını isteyen Vali Sarıfakıoğulları, "Öğretmen ve öğrencilerin proje, yarışma, çalştay gibi faaliyetlere katılımları teşvik edilmelidir. Okul güvenliği sağlanması amacıyla KGYS çalışmalarına, okul içi ve çevresindeki iş sağlığı ve güvenliği denetim ve faaliyetlerine devam edilmelidir. Özel güvenlik görevlileri görevlerini titizlik ve hassasiyetle yerine getirmeleri için gerekli tedbirler alınsın" talimatı verdi. Vali Sarıfakıoğulları, öğrencilere yönelik güvenli internet kullanımı, trafik ve çevre bilincinin kazandırılması yönünde çalışmalar yapılmasını da istedi.


Vali Sarıfakıoğulları, "Kantin ve yemekhaneler ile pansiyonların denetimleri, taşımalı eğitim araç ve yemeklerinin denetimleri, öğrenci devamsızlığının azaltılması çalışmaları ile bağımlılıkla mücadele faaliyetlerine devam edilmesi başta olmak üzere eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde en üst düzeyde hassasiyet bekliyorum" ifadelerini kullandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu tarafından, il geneli eğitim öğretim durumu, hedefler, yürütülen ve planlanan faaliyetler konusunda bilgiler sunulduğu toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri tarafından, ilçelerimizdeki LGS ve YKS hazırlık çalışmaları, uygulanan projeler, okullaşma ve devam-devamsızlık oranları, eğitim öğretim verileri başta olmak üzere yapılan çalışmalara dair ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirildi.


Ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu'nda Giresun genelinde KÖYDES çalışmaları ile diğer yatırım faaliyetlerinin hangi aşamada olduğu değerlendirildi.


Vali Sarıfakıoğlu, Köylerin Altyapısının Desteklenme Projesi olan KÖYDES çalışmalarında Giresun için 2019 yılında hedeflenen 696 projenin 692'sinin bitirildiği, 6'sının devam ettiği ve 2 projenin de ihale aşamasında olduğunu söyledi.


Toplantıda KÖYDES projelerinin gerçekleşme oranları gözden geçirilirken, Giresun merkez ve ilçelerinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarının slaytla sunumu yapıldı. - GİRESUN

Giresun, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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