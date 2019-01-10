Vali Sarıfakıoğulları, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Giresun
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Sarıfakıoğulları, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, görev yapan tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Mahalli İdareler seçimlerinin güvenli ve huzurlu şekilde gerçekleşmesi için alınan tedbirlere değinen Sarıfakıoğulları, "Bugün aslında her ne kadar sizin gününüz olmasına rağmen, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin alınan tedbirleri de burada sizlere aktaracağız. Böylelikle hem gününüzü kutlamış hem de hep beraber çalışmış olacağız." dedi.
Sarıfakıoğulları, seçim güvenliğiyle ilgili alınan tedbirlerin kamuoyuna duyurulması için basın mensuplarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Huzur
içinde bir seçim dönemini de hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bu zamana kadar verdiğiniz ve vereceğiniz emek ve destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem gününüzün hem seçimlerin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımızdan ikametlerinin bulunduğu yerde oy kullanmalarını da özellikle rica ediyorum. Bununla ilgili bilgilendirmeleri, duyuruları hem ilçelerde köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığımız toplantılarda dile getirdik."
Konuşmanın ardından seçim takvimi ile seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.