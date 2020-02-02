Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret

11 dakika önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için Yağlıdere ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına sırtında taşıdığı koli ile destek olan 80 yaşındaki Emine Bolat'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Vali Sarıfakıoğulları'ndan anlamlı ziyaret, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın, Elazığ ve Malatyalı depremzedeler için Yağlıdere ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına sırtında taşıdığı koli ile destek olan 80 yaşındaki Emine Bolat'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sarıfakıoğulları'nın, Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya katkıda bulunan Bolat ile evinde bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sarıakıoğulları'nın, Bolat'a sergilediği örnek davranış ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Vali Sarıfakıoğulları, ziyarette Emine Bolat'a çerçeveli Türk Bayrağı ile basına yansıyan çerçeveletilmiş fotoğrafını hediye etti.

Yağlıdere, Giresun, Elazığ, Bolat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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