Son Dakika Haberleri: Vali Sarıfakıoğulları, Şebinkarahisar'ı ziyaret etti
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Vali Sarıfakıoğulları, Şebinkarahisar'ı ziyaret etti

51 dakika önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Şebinkarahisar ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, Şebinkarahisar'ı ziyaret etti, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Şebinkarahisar ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Tamzara Mahallesi'ne giden Sarıfakıoğulları, buradaki Tamzara dokuması kursunu ziyaret etti.

Sarıfakıoğulları, "Turizm ile Yaşayan Tamzara" Projesi kapsamında yapımı devam eden dokuma evi hakkında Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner'den bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde kurulan yöresel ürünlerin satıldığı ekolojik pazar esnafını ziyaret eden Sarıfakıoğulları, kent meydanında vatandaşlara aşure ikramında da bulundu.

Son olarak restorasyon projesi devam eden Taşhanlarda incelemelerde bulunan Sarıfakıoğulları, İlçe Kaymakamı Taner Tengir ve Belediye Başkanı Şahin Yılancı'dan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Sarıfakıoğulları, ilçeden ayrıldı.

Vali Sarıfakıoğulları'nın ziyaret programına daire ve kurum amirleri de katıldı.

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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