Son Dakika Haberleri: Vali Sarıfakıoğulları, Tskgv'ye Bağış Yapan Öğrencileri Ödüllendirdi

Vali Sarıfakıoğulları, Tskgv'ye Bağış Yapan Öğrencileri Ödüllendirdi

1 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 5 bin lira bağış yapan Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

Vali Sarıfakıoğulları, Tskgv'ye Bağış Yapan Öğrencileri Ödüllendirdi, System.String[]
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 5 bin lira bağış yapan Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

Sarıfakıoğulları, "Nasıl Bir Gençlik" projesi kapsamında "FINDIKSAN" grubunu kurarak evlerinden getirdikleri fındıkları kırıp kavurduktan sonra satarak parasını bağışlayan öğrencileri makamında kabul etti.

Örnek davranışlarından dolayı öğrencileri kutlayan Sarıfakıoğulları, TSKGV Giresun Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı olarak gümüş madalya ve beratlarını öğrencilere verdi.

Madalya alan öğrenciler Osman Can Aktaş, Arda Gürsoy, Seher Gül Akyar, Zelişan Türk, Sıla Çakır, Selin Sıpçık, Ayça Güner ve Busenur Çelebi ile proje koordinatörü öğretmen Gürhan Cabbar, Vali Sarıfakıoğulları'na teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank

Dr. Yavuz Dizdar, Hastanelerle İlgili Tepki Çeken Sözleri Hakkında Konuştu! Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:06:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sarıfakıoğulları, Tskgv'ye Bağış Yapan Öğrencileri Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]