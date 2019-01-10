Vali Sarıfakıoğulları, Tskgv'ye Bağış Yapan Öğrencileri Ödüllendirdi

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 5 bin lira bağış yapan Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 5 bin lira bağış yapan Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.



Sarıfakıoğulları, "Nasıl Bir Gençlik" projesi kapsamında "FINDIKSAN" grubunu kurarak evlerinden getirdikleri fındıkları kırıp kavurduktan sonra satarak parasını bağışlayan öğrencileri makamında kabul etti.



Örnek davranışlarından dolayı öğrencileri kutlayan Sarıfakıoğulları, TSKGV Giresun Fahri Tanıtım Kurulu Onursal Başkanı olarak gümüş madalya ve beratlarını öğrencilere verdi.



Madalya alan öğrenciler Osman Can Aktaş, Arda Gürsoy, Seher Gül Akyar, Zelişan Türk, Sıla Çakır, Selin Sıpçık, Ayça Güner ve Busenur Çelebi ile proje koordinatörü öğretmen Gürhan Cabbar, Vali Sarıfakıoğulları'na teşekkür etti.

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