Vali Sarıibrahim, Aliköse Köyü'nde Düzenlenen Yemek Programına Katıldı - Son Dakika

Vali H. Engin Sarıibrahim, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz tarafından Tuzluca ilçesine bağlı Aliköse Köyü'nde organize edilen yemek programına katıldı.

Şehitlerimiz için okunan Kuran- Kerim tilavetiyle başlayan yemek programı, sırasıyla Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve Vali H. Engin Sarıibrahim'in konuşmalarıyla devam etti. Özgündüz, önemli projelerle Iğdır'ın temel sorunlarının çözüm bulduğunu belirterek, "Bugün şehrimizin her bölgesinde çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımız biraz sıkıntı çekiyor ama kolaylık istiyorsak sabretmemiz gerek. Valimiz Iğdır için gece gündüz demeden büyük gayret gösteriyor. Allah kolaylıklar versin. " şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl da Özgündüz'ün davetiyle programa katıldığını ifade ederek konuşmasına başlayan Vali Sarıibrahim, geçen bir yıl içerisinde Iğdır'da ve ilçelerde devlet, hükümet, millet olarak hep birlikte önemli çalışmalar ortaya koyulduğunu ifade etti. Vali Sarıibrahim konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Yurdun başka yörelerinde yaşayan, doğduğu büyüdüğü toprakları bırakmayan, buraya bir ehemmiyet gösteren, bu toprakları sevdiklerini söyleyen insanlar ülkesini, devletini, milletini seven insanlardır. Bu anlamda bu organizasyonu yapan Sayın Hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bir yıl öncede yine burada sizlerle bir aradaydık. Geçen yıldan bu yana bizim bir farkımız Karabağ Zaferi'dir. Türk milletinin sırtındaki, Türk Dünyasının üzerindeki bu yükün kaldırılması anlamında hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e sonsuz teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bu topraklar sonsuz hizmet edilmeyi hak ediyor. Kamu görevlileri olarak yorulduk demeye hakkımızın olmadığını düşündüğümüz topraklar… Allah bizlere burada layıkıyla hizmet etmeyi, alnımızın akıyla burada hizmetimizi tamamlamayı, emanetimizi ehil ellere teslim etmeyi bizlere nasip eder inşallah. Birlikte başaracağız, birlikte daha iyilerini yapacağız. "

Yemek programına Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya protokol üyeleri, köy muhtarları, kanaat önderleri ve vatandaşlar da katıldı.