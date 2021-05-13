Vali Sarıibrahim'den bayram ziyaretleri - Son Dakika

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ramazan Bayramı münasebetiyle Iğdır Asri Mezarlığında şehitlerin kabrini ziyaret etti. Ziyaret Iğdır İl Müftüsü İrfan Açık tarafından okunan dua ile başladı. Şehitlerin kabrini tek tek dolaşan Vali Sarıibrahim şehit mezarlarına ise kırmızı karanfil bıraktı. Buradaki ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte bayram ziyaretlerine devam eden Sarıibrahim, Tuzluca yolu üzerinde bulunan TAEM uygulama noktasını ve Suveren jandarma yol kontrol noktasını ziyaret ederek görevi başında bulunan polis, jandarma ve güvenlik korucularının bayramını kutladı. Güvenlik güçleriyle kısa süre sohbet eden Vali Sarıibrahim programına burada son verdi.

Ayrıca bayram ziyaretleri kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'e Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı P.Albay Yılmaz Doğan ve protokol üyeleri eşlik etti. - IĞDIR