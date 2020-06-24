Vali Sarıibrahim'den örnek davranış - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Iğdır'a Vali olarak ataması yapılan Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı' için destek istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Iğdır'a Vali olarak ataması yapılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Tebrikleri kabul eden Vali Sarıibrahim, göreve başladığından dolayı çiçek göndereceklerden, çiçek göndermek yerine eski cezaevi yerine yapılacak olan 'Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı' için destek istedi. Örnek bir davranış sergileyen Vali Sarıibrahim, "Değerli Hemşehrilerim, Iğdır Valiliği görevine başlamam sebebi ile çiçek göndermek yerine lütfen Dilucu Şehitleri Anıt Parkımızda Aziz Şehitlerimizi temsil edecek Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı yapımına bağışta bulunarak destek olun" paylaşımında bulundu. - IĞDIR