Valimiz H. Engin Sarıibrahim Görev Yerleri Değişen Adli Erkan ile Veda Yemeğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

Valimiz H. Engin Sarıibrahim, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2021 yılı atama kararnamesi ile görev yerleri değişen Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Ramis Murat Vural, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Tok ile hakim ve savcılar için İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Valimiz Sarıibrahim, gerçekleşen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, görev yerleri değişen Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, 1. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı ile hakim ve savcılara Iğdır'da görev yaptıkları süre içerisindeki hizmetlerinde dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Hayatın temelinde adalet duygusunun olduğunu ifade eden Valimiz Sarıibrahim, "Yaşadığımız hayatın, inandığımız bütün değerlerin, bu toplumun ve bu toprağın hepsinin temelinde adalet var. Bu olguyu hakkıyla tecelli ettirebilmek için çaba gösteren, irade ortaya koyan, devleti ve milletiyle birlikte hareket eden herkese teşekkür ediyorum. " şeklinde konuşmasını sürdürdü.