Vali Sarıibrahim, görev yerleri değişen adli erkan ile veda yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2021 yılı atama kararnamesi ile görev yerleri değişen adli erkan için Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıirahim, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2021 yılı atama kararnamesi ile görev yerleri değişen Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Ramis Murat Vural, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdullah Tok ile hakim ve savcılar için İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Vali Sarıibrahim, gerçekleşen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, görev yerleri değişen Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile hakim ve savcılara Iğdır'da görev yaptıkları süre içerisindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Yaptığı konuşmanın devamında hayatın temelinde adalet duygusunun olduğunu ifade eden Sarıibrahim, "Yaşadığımız hayatın, inandığımız bütün değerlerin, bu toplumun ve bu toprağın hepsinin temelinde adalet var. Bu olguyu hakkıyla tecelli ettirebilmek için çaba gösteren, irade ortaya koyan, devleti ve milletiyle birlikte hareket eden herkese teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı. - IĞDIR