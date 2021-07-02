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Vali Sarıibrahim, Karne Alan Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika

Vali Sarıibrahim, Karne Alan Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu

02.07.2021 17:11
Vali Sarıibrahim, Karne Alan Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu, System.String[]

Vali H. Engin Sarıibrahim, Özdemir İlkokulu'nda katıldığı yıl sonu karne töreninde öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Vali H. Engin Sarıibrahim, Özdemir İlkokulu'nda katıldığı yıl sonu karne töreninde öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu. Karnelerini dağıttığı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip sohbet eden Vali Sarıibrahim, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerin tatilde dinlenip eğlenmenin yanı sıra bol bol kitap okumaları gerektiğini de belirten Vali Sarıibrahim öğrencilere karne hediyesi olarak kitap hediye etti. Karne dağıtımı sonrası öğretmenler odasında okulda görev yapan idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Sarıibrahim, öğretmenlerle de bir süre sohbet etti. Karne töreni, okul merdivenlerinde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Karne törenine Vali H. Engin Sarıibrahim ile birlikte İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen de katıldı.

Vali Sarıibrahim, Karne Alan Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu

Engin Sarıibrahim, Kitap, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Sarıibrahim, Karne Alan Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika


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