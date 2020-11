Vali Sarıibrahim öğretmenler gününü kutladı - Son Dakika

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim "24 Kasım öğretmenler günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim yayımladığı mesajında, "Evlatlarımızı çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, milli ve manevi değerlerimizi benimseyen bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimiz, geleceği inşa etmek gibi son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir fakat bütün mesleklerin mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. İlk emri "oku" olan, kalemin kılıçtan üstün olduğunu bilen bir medeniyetin mensupları olarak da, öğretmenlerimizin bizlerde ayrı bir yeri, gönüllerimizde ayrı bir önemi vardır. Her bir öğretmenimiz bizim için özeldir, geleceğimiz adına önemli bir fırsattır. Her öğretmenimiz, evlatlarımız için bir umut ışığıdır. Edirne'den Iğdır'a, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karış vatan toprağında görevlerini hakkıyla yerine getiren ve kendilerini eğitime ve öğrencilerine adayan fedakar öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum" dedi. - IĞDIR