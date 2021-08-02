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Vali Sarıibrahim, Şehit Er Ertaş Arslan için okutulan mevlit programına katıldı - Son Dakika

Vali Sarıibrahim, Şehit Er Ertaş Arslan için okutulan mevlit programına katıldı

02.08.2021 15:13
Vali Sarıibrahim, Şehit Er Ertaş Arslan için okutulan mevlit programına katıldı, System.String[]

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2000 yılında Tunceli'de şehit olan Er Ertaş Arslan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2000 yılında Tunceli'de şehit olan Er Ertaş Arslan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan Mevlit programında konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatan, millet ve din sevgisi ile bu toplum için bir emek ortaya koymuş, canından aziz bildiği değerleri için canından, kanından ve sevdiklerinden vazgeçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti Anadolu toprağında bin yıldır bu mayayı taşımaktadır. Bu mayayı Orta Asya'dan, Horasan'dan, Orta Doğu'dan bu topraklara taşımıştır, bu topraklarda tekrar mayalanmıştır. Mayaladığı bu topraklarda yeşeren en son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hiç kimsenin en ufak tereddüttü olmasın. Herkes müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti kendisine karşı silahı eline alan bütün teröristleri yok edecektir. Tarihte bunu yapmıştır, yine bugün de yapıyordur. Sahadaki bu birlikteliği sağlamak için önce birbirimizi çok sevmemiz gerekiyor. Sevginin gücüne inanıp yapıcı olmamız gerekiyor. Bu topraklarda fitne ve kavga çıkarmak, kavgayı büyütmek ve bu kavganın ateşine körükle gitmek en kolay iştir. Zor olan o sevgiye dayanarak millet sevgisine, din sevgisine, inanca, Allah'a ve Resulüne inanaraktan sımsıkı bir şekilde sabır göstererek yürümektir. Bu sevgiyi büyütebilecek ne varsa elimizi taşın altına koyup onu yapmamız gerekiyor ve bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bize bu fırsatı veren başta Şehit ve Gazi ailelerimiz olmak üzere bu toprağa emek veren her kim varsa onun elinden tutmak lazım. Bunu hep birlikte yapacağız. Bizlere bu fırsatı verdikleri için başta Şehit ailelerimize teşekkür ediyorum. Programa katılan herkesin geçmişlerine rahmet diliyorum. Allah şehitlerimizin ruhlarını şad etsin" dedi.

Mevlit programına Vali Sarıibrahim'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, 26. Dönem Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Şehit ve Gazi Dernekleri temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve köylüler katıldı. - IĞDIR

Vali Sarıibrahim, Şehit Er Ertaş Arslan için okutulan mevlit programına katıldı
Vali Sarıibrahim, Şehit Er Ertaş Arslan için okutulan mevlit programına katıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Engin Sarıibrahim, Iğdır, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Sarıibrahim, Şehit Er Ertaş Arslan için okutulan mevlit programına katıldı - Son Dakika


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