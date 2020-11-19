Vali Sarıibrahim tarihi mezarlığı ziyaret etti - Son Dakika

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır'a bağlı Karakoyunlu ilçe merkezinde bulunan tarihi Koçbaşı Mezarlığını ziyaret etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim , tarihi Koçbaşı Mezarlığını ziyaret etti.

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