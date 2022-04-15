Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Seddar Yavuz'a ziyaret

15.04.2022 16:53
Vali Seddar Yavuz'a ziyaret

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki heyet, Turizm Haftası dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki heyet, Turizm Haftası dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Taşdelen, Vali Yavuz'a çiçek ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün rozetini takdim ederek, Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki önemine değindi.

Kentte yapılan çalışmalardan bahseden Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde yürütülen Kocaeli Turizm Master Planı ve markalaşması çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte Kocaeli artık daha çok vitrinde olacak ve hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Kocaeli'nin sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleriyle Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyorum."

Vali Yavuz, turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
Safranbolu'da kaybolmaya yüz tutmuş meslekler sergilendi Safranbolu'da kaybolmaya yüz tutmuş meslekler sergilendi Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

Turizm Haftası, Kocaeli, Turizm, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement