Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki heyet, Turizm Haftası dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Taşdelen, Vali Yavuz'a çiçek ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün rozetini takdim ederek, Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki önemine değindi.

Kentte yapılan çalışmalardan bahseden Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde yürütülen Kocaeli Turizm Master Planı ve markalaşması çerçevesinde yapılan çalışmalarla birlikte Kocaeli artık daha çok vitrinde olacak ve hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Kocaeli'nin sahip olduğu derinlik, güzellik ve zenginlikleriyle Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve ilimizde bulunan bütün turizm değerlerinin ön plana çıkarılacağı bir yıl olmasını temenni ediyor, Turizm Haftasını kutluyorum."

Vali Yavuz, turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.