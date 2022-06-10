Vali Seddar Yavuz, başarılı öğrencileri ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Seddar Yavuz, başarılı öğrencileri ağırladı

10.06.2022 14:53
Vali Seddar Yavuz, başarılı öğrencileri ağırladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, spor ve hutbe yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, spor ve hutbe yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencileri tebrik eden Vali Yavuz, iletişim becerisinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Gençlerin öncelikle kendi dillerini çok iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret eden Yavuz, "Birinci konu dilimize sahip çıkalım. Sosyal medyada bile olsa imla kurallarına uyarak, düzgün cümle kurmaya özen gösterelim çünkü dil bir müddet sonra bizi yozlaştıran bir şeydir. O yüzden şu anda güzel ve etkili konuşanlar fark yaratıyorlar çünkü düşüncelerini etkili ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, dilin bir medeniyet ve kültür taşıyıcısı olduğunu kaydetti.

Türk milletinin, tarih boyunca büyük devletler kuran, medeniyetler oluşturan, dünyadaki sayılı birkaç milletten biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türk tarihini hepimiz bilmeliyiz. Türk kültür ve medeniyetine hakim olmalıyız. Biz Batılı değiliz, Batılı olmak da istemiyoruz. Biz çağdaşlaşmak istiyoruz. Bu kendi değerlerimizi, kültürümüzü korumak demektir ama diğer taraftan da evrenseli yakalamak istiyoruz. Bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon gibi çağın tüm tekniği ile buluşmak, bunu zirvede yaşamak istiyoruz. Bunu yaşarken ve yaşatırken de insanlığımızdan, kültürümüzden, inancımızdan ödün vermeden yapmak istiyoruz."

Yavuz, spor yapmanın önemine işaret ederek, "Bir insanın, gencimizin, çocuğumuzun hobi de olsa bir spor dalıyla uğraşması gerekiyor çünkü beden ve ruh sağlığı açısından, gelişim açısından çok kıymetli bir durum bu. Zamanımızı sosyal medyada, dijital ortamda sürekli geçirmek hem ruh sağlığımız açısından doğru değil hem de beden sağlığı açısından doğru değildir.

Spor yapmayan bir insanın sağlıklı düşünebilmesi, yenmeye yenilmeye alışması kolay değildir. Her zaman yenmeyeceksiniz yenilmeyi bilmek, yenilgiyi kabul edebilmek bir erdemdir. Takım sporları size paylaşmayı öğretir. Bu yüzden ben bireysel sporlardan çok takım sporlarını tercih eder ve öneririm. Eğitiminizi de aksatmadan spora yönelirseniz daha başarılı olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılarda emeği geçen okul müdürlerini, antrenörleri, öğretmenleri ve aileleri tebrik eden Yavuz, "Burası bir spor şehri. Spor şehrine de doğrusu böyle dereceler yakışıyor. Altyapımız da gerçekten çok iyi ve daha da iyi olacak. Yolunuz bahtınız açık olsun gençler." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Seddar Yavuz, başarılı öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Seddar Yavuz, başarılı öğrencileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement