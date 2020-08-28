Vali Seddar Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, şanlı tarihin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, 98. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Milletin, 30 Ağustos'ta kazanılan bu destanla kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp attığını, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Yavuz, bu büyük zaferden alınan ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Vali Yavuz, millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyelerini, kahraman orduyu, kadınıyla erkeğiyle birer Mehmetçik olan tüm askerleri ve isimsiz kahramanları rahmetle ve minnetle andığını bildirdi.

Vali Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimiz bu zaferle milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Aziz milletimizin, gelişmesini ve kalkınmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, binlerce yıllık güçlü devlet geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz, güçlü toplum, ordumuz ve yine milletimizin karakterinde saklı olan milli ve manevi değerleri karşısında hiç şüphesiz ki başarılı olamayacak ve asil milletimiz güçlü adımlarla, büyük hedeflerine doğru emin bir şekilde yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum."