Vali Seddar Yavuz, sanayicilerle iftarda buluştu - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sanayicilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar programı, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programda Vali Yavuz sanayicilere üretim, istihdam ve ihracattaki başarılarından dolayı teşekkür ederek, ramazan aylarını kutladı.

İftar programına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayiciler ve iş adamları katıldı.???????