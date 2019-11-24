Vali şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yolçatı Köyü İlkokulunda görev yaptığı sırada teröristler tarafından 1987 yılında şehit edilen öğretmen Asım Özdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yolçatı Köyü İlkokulunda görev yaptığı sırada teröristler tarafından 1987 yılında şehit edilen öğretmen Asım Özdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı.
1987 yılında şehit edilen öğretmen Asım Özdem, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı. Şehit öğretmenin Divriği ilçesi Kesme köyündeki kabrini ziyaret eden Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberindekilerle birlikte Asım Özdem ve şehadete erişen tüm şehitler için dua etti. Vali Ayhan, Asım Özdem'in mezarı başındaki yıpranan Türk bayrağını da yenisiyle değiştirdi. - SİVAS
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