Vali Şehmus Günaydın düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensiplerinden olan maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanması amacıyla alınan ve alınacak olan tedbirler ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda düzenlen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli ile emniyet yetkilileri de katıldı.

Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde ve İçişleri Bakanlığının genelgelerinde belirlenen kurallara işletme sahipleri mutlaka uymalı. İşletme sahipleri tarafından düğün salonuna misafirlerin girişi sırasında ateşleri ölçülmeli ve maske kullanımına dikkat edilmeli. Nikahlar ve düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmalı ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Düğün salonlarındaki oturma düzenlerine de dikkati çeken Günaydın, "Düğün salonlarında oturma düzenlerini mutlaka kurallara uygun yapalım. Özellikle ağustos ve eylül ayları çok önemli. Kurallara dikkat edersek bu süreçte düğün salonları için ilave tedbirler gündeme gelmez. Kayseri'mizde her alanda çok ciddi denetimler yapıyoruz. Eğer kurallara uyarsak kısa sürede sonuç alırız." değerlendirmesinde bulundu.