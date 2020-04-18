Vali Şehmus Günaydın: "Kayseri'ye giriş çıkışlar 15 gün daha sınırlandırıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şehmus Günaydın: 'Kayseri'ye giriş çıkışlar 15 gün daha sınırlandırıldı' - Son Dakika

Vali Şehmus Günaydın: "Kayseri'ye giriş çıkışlar 15 gün daha sınırlandırıldı"

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri'ye giriş ve çıkışların 15 gün daha sınırlandırıldığı açıkladı.

Vali Şehmus Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri'ye giriş ve çıkışların 15 gün daha sınırlandırıldığı açıkladı.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklaması şu şekilde:


"Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda; İlgi kararımızla sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için ilimizden kara ve hava yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24: 00'e kadar sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmiştir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmekte olduğundan bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve E.7007 sayılı genelgesi, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; ilimiz genelinde giriş ve çıkış sınırlaması/yasaklamasının 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulmasının devam ettirilmesine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir.


İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esastır. İlimize giriş çıkış kısıtlamasına yönelik olarak yayımlanan Valiliğimizin ilgi genel emri ile diğer genel emirlerde belirlenen tüm istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24: 00'den sonra da geçerli olacaktır. Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır. Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok         
00:26
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış         
23:48
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi         
23:46
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı         
23:38
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı         
23:36
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 06:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şehmus Günaydın: "Kayseri'ye giriş çıkışlar 15 gün daha sınırlandırıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]