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Vali Şentürk, AFAD gönüllüleriyle buluştu

6 saat önce

Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi"nde yer alan Bilecik ve ilçelerdeki AFAD gönüllüleriyle buluştu.

Vali Şentürk, AFAD gönüllüleriyle buluştu, System.String[]

Vali Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen "AFAD Gönüllülük Projesi"nde yer alan Bilecik ve ilçelerdeki AFAD gönüllüleriyle buluştu.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hayri Demirel ile AFAD gönüllüleriyle bir araya geldiği etkinlikte, ülkemizin coğrafi yapısıyla olası afetlerin yaşanabileceği bir ülke olduğunu ifade etti.

Kendisinin de Düzce ve Van depremlerinde görev aldığını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:


"Bir insanın gönüllü olması çok önemli. Gönlün olduğu yerde sevgi, sevginin olduğu yerde de fedakarlık ve merhamet vardır. Afetlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar var, bu tür afetlerde gönüllü olarak görev ifa edenler çok önemli katkılar ortaya koyuyorlar. Afetlerde en önemlisi o bölgeyi bilen insanların görev almasıdır. Gönüllü arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeyi iyi tanıması gerekir. Olası bir afette hemen harekete geçebilecek, o gönül birlikteliğini inşa edebilecek bir yapı kurmalıyız. Gönüllü olunca her iş anlamlı oluyor. Bilecik Afat Gönüllüleri ile iyi bir gönüllü ekip oluşturup olası afetlerde ve kamuya yararlı işlerde aktif görev alan dinamik bir gönüllü gurup oluşturmayı amaçlıyoruz "

AFAD Müdürü Demirel de proje kapsamında yaptıkları ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Necati Şentürk, Bilecik, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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