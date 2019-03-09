Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Çalışan Kadınlarla Buluştu

Vali Şentürk, Çalışan Kadınlarla Buluştu

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çalışan kadınları makamında kabul etti.

Vali Şentürk, Çalışan Kadınlarla Buluştu, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çalışan kadınları makamında kabul etti.

Valilik binasında çalışan kadınları makamında kabul eden ve günlerini kutlayan Vali Şentürk, başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının her geçen gün artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Türk kadınının, toplum içinde ve çalışma hayatında kendi varlığını daha çok hissettirmesi dileğinde bulunan Vali Şentürk, "İş hayatında, ekonomik hayatta, sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş, geleceğimizin inşasında da önemli ve fedakarca roller oynayacaktır. Milli kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasında eğitimli, kültürlü ve özgür düşünceli Türk kadını her alanda kendini ispatlamıştır" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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