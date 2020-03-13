Vali Şentürk, ceviz fidanlarını budadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Şentürk, ceviz fidanlarını budadı - Son Dakika

Vali Şentürk, ceviz fidanlarını budadı

6 saat önce

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen ceviz üretimini yaygınlaştırılması projesi kapsamında Bozüyük ilçesinde "Ceviz budama" etkinliği düzenlendi.

Vali Şentürk, ceviz fidanlarını budadı, System.String[]

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen ceviz üretimini yaygınlaştırılması projesi kapsamında Bozüyük ilçesinde "Ceviz budama" etkinliği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, Çarşı Mahallesinde Ahmet Arslan'a ait ceviz bahçesinde gerçekleştirilen budama etkinliğinde, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalkındırılması için yürütülen çalışmalara tarımla alakalı tüm kesimlerin emek verdiğini belirterek, 215 bin aşılı, sertifikalı ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını hatırlattı.

Fidanların verimli hale getirilmesi ve yüksek gelir elde edilebilmesi konusunda projenin ikinci aşaması olan bakım sürecinin de önemli olduğunun altını çizen Şentürk, şöyle konuştu:


"Fidanları dikmek kadar, onların usulüne uygun bakımını sağlamak da önemli. Ancak o zaman yüksek verim elde edilebilir ve milli servet olan değerlerden layıkıyla yararlanılabilir. Bozüyük ilçemizde 112 çiftçiye 5 bin 461 fidan dağıttık. 340 dekarlık alana diktiğimiz fidanlardan 10 yıl içerisinde yüksek verim elde etmeyi ümit ediyoruz. Bozüyük'ün de özellikle tarımsal potansiyeli çok yüksek. Köylerinde çok geniş tarım alanları var. Yem bitkisi üretebileceğimiz alanlar var, bunların da geliştirilmesini arzu ediyoruz. Ceviz, Bilecik'in marka değeri olan bir ürün ama onun yanında farklı ürünlerle her köyün kendine özgü potansiyelinin en üst seviyede harekete geçirebilecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu topraklar, düşmana en önemli darbelerin vurulduğu topraklar ve bize birer emanet."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise 2019 yılı içerisinde 200 bin dekar alanda 215 bin cevizi toprakla buluşturarak, çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat teknikeri İlyas Balı tarafından katılımcılara budama teknikleri ve bakımı hakkında eğitim verildi.

Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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