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Vali Şentürk çiftçilerle bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

Vali Şentürk çiftçilerle bir araya geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.
Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ile Oğulpaşa köyü Yeşilçimen Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
Şentürk, daha sonra beraberindekilerle "Köy Yollarını Ağaçlandırma ve Köy Bahçeleri Projesi" kapsamında köy tüzel kişiliğine ait yaklaşık 50 dekar araziye bin 350 adet "chendler" cinsi ceviz fidanının dikildiği alanda incelemelerde bulundu.
2009 yılında arazi sulamasına açılan Oğulpaşa Göleti'ni ve 76 kilovatsaat elektrik üretimiyle tarımsal sulamada kullanılan enerji sistemlerini de inceleyen Şentürk, Oğulpaşa Sulama Kooperatifi Başkanı İbrahim Polat ve Köy Muhtarı Bayram Aka'dan bilgi aldı.
Çerkeşli köyünde de çiftçilerin ürettikleri, ürüne göre uygun sıcaklık ve nem dengesinin korunmasını sağlayarak satış ve pazarlamada imkan sağlayan soğuk hava depolarında incelemede bulunan Vali Şentürk ve beraberindekiler, meyve bahçesinde şeftali hasadına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti.
Hasadın bereketli olmasını dileyen Şentürk, Çerkeşli'de mesire alanı yapılması planlanan 29 bin metrekarelik araziyi de inceledi.
Necati Şentürk, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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