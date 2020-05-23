Vali Şentürk, devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, devlet koruması altında bulunan çocukları ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.



Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte Çocuk Evlerini ziyaret etti.

Şentürk, sosyal mesafe kuralına uyarak çocukların bayramlarını kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Şentürk, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir bayram yaşadığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar da, sosyal mesafe kuralına uyarak Vali Şentürk'ün bayramını kutladı.

Çocuklar Vali Şentürk'e duygularının yer aldığı mektupları teslim etti.