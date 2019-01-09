Vali Şentürk'e, Emniyet ve Jandarmadan Bilgi
2 saat önce
Bilecik Valiliğine atanan Vali Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek kent hakkında bilgiler aldı.
Bilecik
Valiliğine atanan Vali Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığını ziyaret ederek kent hakkında bilgiler aldı. Vali Şentürk
, göreve başlamasının ardından kurumlardan bilgi almak için ziyaretlerine başladı. İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal tarafından karşılandı. Kentin genel asayişi ve müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Bilal Şentürk, ardından İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti. Vali Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu ve şube komutanları tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Vali Şentürk, bir süre İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ağaoğlu ile görüştükten sonra il genelinde yapılan çalışmalar ve asayiş hakkında bilgi aldı.
Vali Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde şeref defterlerini imzaladı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:29 Kaynak: İHA
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