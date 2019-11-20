Vali Şentürk'e İl Çocuk Hakları Komitesinden ziyaret

"Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Bilecik İl Çocuk Hakları Komitesi Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.



Vali Şentürk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile Bilecik Çocuk Hakları Komitesi Temsilcisi Naim Demirel ve üyelerini kabulünde, her çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı.



Çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmelerini, zararlı alışkanlıklardan koruyarak gelişmelerine ortam hazırlamakla görevli olduklarını ifade eden Vali Şentürk, "Çocuklarımızı ileriye yönelik huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayata atılmalarını sağlamalıyız. Bu anlamlı günün, çocuk haklarının gelişmesine, çocuklara karşı uygulanan yanlış davranışların sorgulanmasına vesile olmasını diliyorum. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü, sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi ve şefkat verecektir. Çocuklarımızın '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, daha güzel bir dünyada yaşamaları dileğiyle sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK