Vali Şentürk eğitimcilerle buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim yılında eylem planı hazırlanarak, model belirlenmesi ve uygulamaya konulacak projeler değerlendirildi.

Vali Şentürk, öğretmenevinde, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında farklı projeler uyguladıklarını, öğrenci ve velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını anımsattı.

"Eğitimde temel şiarımız nitelikli insan yetiştirmek" vurgusunu yapan Şentürk, "Yaptığımız işte en iyi olabiliriz. Yapabileceklerimiz ile ilgili olarak bir model belirlemeliyiz. Kendini ifade edebilen her insanın, gencin ve çocuğun hayatta başarılı olduğuna şahidiz. İnsan etkileşimde ve iletişimde kendisini ne kadar fazla ifade edebiliyorsa o kadar başarılı olacaktır. Çocuklarımızda dil ve iletişim becerisini geliştirmeliyiz. Çocuklarımıza hem evrensel, hem de milli değerler eğitimini vermeliyiz. Bilgiyi davranışa dönüştürecek uygulamalarla öğretimi eğitime dönüştürmeliyiz. " dedi.

Kurumlardaki makam temsillerinin devam edeceğini ve sürdürülebilir projelere yer vereceklerini belirten Şentürk, "Dil kullanımı ve iletişim becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarı, bağımlılıkla mücadele" gibi ana başlıkları altında eylem planlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.



Sürdürülebilir pratik uygulamalarla Bilecik'te eğitim öğretimin daha iyi bir konuma ulaştırılması hususunda tüm paydaşlarla, heyecan ve azimle etkili çalışmalar yürüteceklerini belirten Şentürk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.