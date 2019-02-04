Vali Şentürk, Eski Devlet Bakanı Şeker'le Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretlerinin yanı sıra ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.
Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretlerinin yanı sıra ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.
Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker
, Vali Şentürk
'e nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali ŞentürK, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Öte yandan, Vali Şentürk'ü, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Şeker
ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karayolları Bursa
Bölge Müdürü Turgay Çolak
da ziyaret ederek, müdürlüğün Bilecik'teki çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:00 Kaynak: İHA
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