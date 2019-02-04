Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Eski Devlet Bakanı Şeker'le Bir Araya Geldi

Vali Şentürk, Eski Devlet Bakanı Şeker'le Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretlerinin yanı sıra ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.

Vali Şentürk, Eski Devlet Bakanı Şeker'le Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, iadeyi ziyaretlerinin yanı sıra ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor.

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, Vali Şentürk'e nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali ŞentürK, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Vali Şentürk'ü, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Şeker ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Karayolları Bursa Bölge Müdürü Turgay Çolak da ziyaret ederek, müdürlüğün Bilecik'teki çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:00 Kaynak: İHA

Bahattin Şeker, Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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