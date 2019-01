Vali Şentürk Fen Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Fen Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Fen Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Vali Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte ilçedeki Fen Lisesi ziyaretinde, Okul Müdürü Evren Canyılmaz'dan bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şentürk, etkili eğitim planlaması noktasında öğretmenlerden faydalanacaklarını ve eğitim konusunda seferberlik atmosferi içerisinde yeni adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.



"Sahaya dönük çalışmalara yöneleceğiz"



Vali Şentürk burada yaptığı açıklamada sahaya dönük çalışmalara yöneleceklerini belirterek, "Farklı bakış acısıyla daha etkili ve verimli kılabileceğimiz, sonuçlarını hemen ölçüp değerlendirebileceğimiz çalışmalar yapmamız gerekiyor. Stratejik yaklaşım ortaya koyacağız, Bunu hep beraber hayata geçireceğiz. Ama burada bayrağı taşıyacak olanları yani işini daha iyi yapanları daha önde tutacağımızı vurgulamak istiyoruz. Bu bir gönül işidir. Bu çok zor bir meslek. Ama bu mesleği seven bu işe gönül vermiş insanlar başarılı olurlar. İdare, öğretmen, öğrenci ve aile çevresini düşünürsek bunların bir görünen tarafı var yani görünen bir fotoğrafı var birde görünmeyen fotoğrafları var. Sizler ne kadar iyiyseniz, istikbalimiz de o kadar iyi olacak. Arzumuz, öğretmenlerin motivasyonunun yüksek olması. Bunu da beraber yapacağız. Bir öğrencinin staj yapması veya bir fabrikada üretim sürecini gözlemlemesi kendisinde olumlu izler bırakabilir. Dolayısıyla bunları şekillendirerek, programlayarak yapacağız. Her alanda tavşan atletleri tespit etmemiz lazım" dedi.



"İnsanları başarıya götüren heyecanıdır"



Şentürk açıklamasının devamında insanı başarıya götüren şeylerin heyecan, şevk ve motivasyon olduğuna değinerek şunları kaydetti:



"Yetenekleri birilerine aktarmamız gerekiyor. Asıl saha burası. Alınan kararların nasıl uygulandığı ve anlayacak olanların nasıl anladığı önemli. Çocuklarımızın başlarını okşayacağız. Diğerini öbüründen ayırmayacağız. Kültürümüze sahip çıkmamız lazım ve getirdiği avantajlardan yararlanmalıyız. Her şeyin başı eğitim diyoruz. Öğretmenlere önemli işler düşüyor. İnsanları başarıya götüren heyecanlarıdır, şevkleridir ve motivasyonlarıdır. Hepimiz birbirimizi motive edeceğiz. Okulu sempatik kılmak lazım. Eğitim öğretimin yanında içeriğinde neler yapabilirize kafa yormamız lazım. Üst seviyede bunu sahaya dökmeliyiz. Geleceğimizin inşası noktasında. Bir çocuğumuzun hayatını değiştirsek yapabileceklerimizden daha önemlidir. O çocuk çıkar belki bir Mustafa Kemal Atatürk olur, belki Cumhurbaşkanı olur. Yani bu ülkede geleceğe yön veren insan olur. Dolaysıyla hepimiz bu anlayış içerisinde görevimizi yapacağız. Dışlayıcı bir dil yok, herkesi kucaklayarak doğru olan noktasında kararlı yürüyerek, ortak yararımızda kenetlenmeliyiz" ifadelerine yer verdi.



Öte yandan, öğrencilerle sohbet eden ve nasihatlerde bulunan Vali Şentürk, geleceğe iyi hazırlanmalarını ve eğitimin yanında sosyal aktivitelere de zaman ayırmalarını istedi. - BİLECİK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı

Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi

Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

Son Dakika! Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışmaları Başlattı