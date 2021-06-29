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Vali Şentürk, "Fiziksel Yorgunluk, Zihinsel Yorgunluğun İlacıdır" - Son Dakika

Vali Şentürk, "Fiziksel Yorgunluk, Zihinsel Yorgunluğun İlacıdır"

29.06.2021 19:06
Vali Şentürk,

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl açılamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı "Yaz Spor Okulları" açılış töreni, Vali Bilal Şentürk ve sporcular ile ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl açılamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı "Yaz Spor Okulları" açılış töreni, Vali Bilal Şentürk ve sporcular ile ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Şentürk, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte, yaz spor okullarının merkezde ve ilçelerde de sporcuların katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, sporun yaşının bulunmadığını söyledi. "Spor niçin önemli? Sadece fiziksel sağlığımız için değil, sağlığımız için de geçerli" ifadelerinde bulunan Vali Şentürk, şöyle konuştu: "Spor, hayatta başarılı olabilmek için gerekli olan bir uğraş. Spor bir defa disiplin anlayışı, çalışma azmi ve bu azimde insanı mutlu eden bir azim. Belki spor yaparken çok yoruluyoruz ve yorulacağız ama bundan mutlu olacağız. Mutluluk hormonunu da artıracak olan bir aktivite. Aynı zamanda ortak iş yapma becerisini geliştirebilen bir aktivite. Dolayısıyla hem sağlığımız açısından hem de geleceğimiz açısından hayatta başarılı olabilmek adına biz istisnasız bütün gençlerimizin, çocuklarımızın en az bir spor branşıyla uğraşmasını istiyoruz. Bilecik'te hedefimiz de tam anlamıyla bu. Yaklaşık ilk orta ve lise de 37 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamının en az bir spor branşıyla uğraşmalarını arzu ediyoruz. Pandemi nedeniyle maalesef ortak organizasyonları sınırlamak durumunda kaldık ama aşılama oranlarının artmasıyla, tedbirlerle birlikte artık virüsle birlikte bazı aktiviteleri yapabilme imkanımız ortaya çıktı ve bunu da biz en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bakanlığımızın tüm ülke ölçeğinde ki yaz spor okullarına yaz boyunca bütün gençlerimizin bu etkinliklerimizi değerli antrenörlerimizin refakatinde katılımını arzu ediyoruz. " Antrenörlerden teşvik edici katılımcı bir yaklaşım göstermelerini isteyen Vali Şentürk, "Öğrencilerimizi yorabilirler, fiziksel yorgunluk zihinsel yorgunluğun ilacıdır. Bunu biz kendi pratik hayatımızdan da biliyoruz. Dolayısıyla yorulalım yoralım ama sağlıklı ve kontrollü bir şekilde en iyi şekilde spor yapalım spor alışkanlığı kazandırmaya çalışalım gençlerimize. " diye konuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de salgın döneminde hareketsiz kalan çocuk ve gençlerin bu durumunu merkez ve ilçelerde 23 branşta gerçekleştirecekleri faaliyetlerle aşmayı amaçladıklarını dile getirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, "Ayrıca buradan sayın velilerimize seslenmek istiyorum. Minik yavrularınızı, çocuklarınızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Spor Okullarına emanet ettiniz. Bizler de bu emanetlerinizi aldık, inşallah değerli antrenörlerimiz ile çocuklarımıza sporu sevdirerek, sorumluluk sahibi, kendine güven duyan, bedenen ve ruhen sağlam, geleceğin örnek gençleri olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz. " dedi. Konuşmaların ardından jimnastik, tekvando, halter, futbol, basketbol, voleybol ve badminton gibi spor dalında yapılan gösterileri Vali Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir ile Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve aileler heyecanla izledi ve bazı spor dallarına eşlik etti. Yaz spor okulları, 5-18 yaş grubu katılımcılara 23 branşta ücretsiz eğitim verecek.

Spor Okulları, Bilal Şentürk, Koronavirüs, Cumhuriyet, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Şentürk, 'Fiziksel Yorgunluk, Zihinsel Yorgunluğun İlacıdır' - Son Dakika


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