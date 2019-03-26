Vali Şentürk, Girişimci Kadınlarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi.
Bilecik
Valisi Bilal Şentürk, Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi. Vali Şentürk
, Gölpazarı
Kaymakamı İbrahim Güneş
ile birlikte ilçeye bağlı Kurşunlu
köyünde, girişimci kadınlar tarafından kurulan Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifi ziyaretinde, kadınlardan çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduklarını ve kooperatif altında oluşturdukları Göl Flanoz markasıyla ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını ifade eden Vali Şentürk, "Kendi yöresel ürünlerini üreterek ekonomiye katkı sağlamanın yanında kadının neler başarabileceğini de göstermiş oldular. Kurdukları serada da doğal ürünler yetiştiriyorlar. Verdikleri emeklerinden ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.
Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Rahime Yıldırım
da çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kooperatifin başarılı olması için kadınlar olarak dört elle bu işe sarıldıklarını dile getirdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
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