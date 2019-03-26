Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Girişimci Kadınlarla Bir Araya Geldi

Vali Şentürk, Girişimci Kadınlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, Girişimci Kadınlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş ile birlikte ilçeye bağlı Kurşunlu köyünde, girişimci kadınlar tarafından kurulan Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifi ziyaretinde, kadınlardan çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kadınların bir araya gelerek kooperatif kurduklarını ve kooperatif altında oluşturdukları Göl Flanoz markasıyla ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını ifade eden Vali Şentürk, "Kendi yöresel ürünlerini üreterek ekonomiye katkı sağlamanın yanında kadının neler başarabileceğini de göstermiş oldular. Kurdukları serada da doğal ürünler yetiştiriyorlar. Verdikleri emeklerinden ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Göl Flanoz Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Rahime Yıldırım da çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kooperatifin başarılı olması için kadınlar olarak dört elle bu işe sarıldıklarını dile getirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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