Vali Şentürk Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen Göç, güvenlik ve sosyal uyum konularının bölgesel düzeyde istişare edildiği Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'na katıldı.



Çalıştaya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Balıkesir Valisi Ersin yazıcı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Yalova Valisi Muammer Erol, BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Jea Marie Garelli, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer, Türk Kızılay'ı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, BMMYK İstanbul Saha Ofisi Başkanı Elif Selen Ay, belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



'Misafirimsin' adlı belgesel gösterimi ile Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz'ın "Türkiye'de Göç Yönetimi" adlı sunumunun ardından protokol üyeleri günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. - BİLECİK