Vali Şentürk, Gölpazarı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

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Vali Şentürk, Gölpazarı'nda incelemede bulundu
6 saat önce
Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.
Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat ve Belediye Başkan vekili Yaşariye Akkaya ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Kaymakamlığa atanan Canpolat'a görevinde başarılar dileyen ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilal Şentürk daha sonra ilçeye kurulması planlanan Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemede bulundu. - BİLECİK
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