Vali Şentürk, Gölpazarı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.



Vali Bilal Şentürk, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat ve Belediye Başkan vekili Yaşariye Akkaya ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Kaymakamlığa atanan Canpolat'a görevinde başarılar dileyen ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilal Şentürk daha sonra ilçeye kurulması planlanan Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde incelemede bulundu. - BİLECİK