Vali Şentürk, Gölpazarı'nda Kovid-19 denetimine katıldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gölpazarı ilçesindeki pazar yerinde alınan tedbirleri inceledi.

Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin'i makamında ziyaret eden Şentürk, daha sonra ilçe merkezinde kurulan pazar alanına geçti.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer'in de yer aldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Şentürk, salgınla mücadelede en önemli hususun maske, sosyal mesafe ve temizlik olduğunu vurguladı.

Kurallara uyulması halinde virüsün etkisinin azalacağını belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu işi birlikte başaracağız. Pazarların giriş ve çıkış noktalarında görevliler tarafından kontrol sağlanıyor ve vatandaşlar alınan tedbirler konusunda sözlü ve broşür gibi çeşitli görsellerle bilgilendiriyor. Pazar esnafımızın alınan tedbir kararlarına büyük bir titizlik ve hassasiyet içinde uyduğunu görüyoruz. Uymayan elbette var ama az. Arzu ediyoruz ki tüm Bilecikliler alınan tedbir ve kararlara uysun. Vatandaşımız için tüm kurum ve kuruluşlarımız görevi başında. Kurallara riayet edilmesi, tedbirlerin bilincinde olunması önemli. Bizlere destek olan pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."