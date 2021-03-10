Vali Şentürk, "Gurbette olan vatandaşlarımızın köyleriyle olan bağlarını diri tutmak istiyoruz" - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Bütçemizi doğru kullanırsak verimli ve güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Kritik ölçekli, üstesinden gelinemeyecek sorunlarımız yok. İl Özel İdaremiz güzel hizmetler üretiyor. Gurbette olan vatandaşlarımızın köyleriyle olan bağlarını diri tutmak istiyoruz" dedi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Şentürk'ün yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve üyeler katıldı. Vali Şentürk, İl Özel İdaresinin köylerde güzel işler çıkararak ortak çözüm önerileriyle en doğru hizmeti, en doğru şekliyle vatandaşa ulaştırdığını söyledi. Ortak paydada, güzel hizmetlere vesile olmak istediklerini ifade eden Vali Şentürk, "Yeni sezonda ekiplerimizi sahaya sürerek, etkin ve verimli bir şekilde iş yapma prensibinden kopmamak durumundayız. Yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikleri belirlemeliyiz. Bütçemizi doğru kullanırsak verimli ve güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Kritik ölçekli, üstesinden gelinemeyecek sorunlarımız yok. İl Özel İdaremiz güzel hizmetler üretiyor. Her köyümüzde İl Özel İdaremizin bir hizmeti var, olmaya da devam edecek. İhtiyaçları doğru değerlendirmek önemli. Köylerimizin nüfusunun büyük bir çoğunluğu ilçe veya kentlerde. Gurbette olan vatandaşlarımızın köyleriyle olan bağlarını diri tutmak istiyoruz" dedi.

Kontrollü normalleşme döneminde korona virüsle mücadelede il genel meclisi üyelerinin de birer denetçi olduğunu belirten Vali Şentürk, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda duyarlı olmalarını istedi. İl Genel Meclisi Başkanı Yılmaz ve üyeler, Vali Şentürk'e güzel temennilerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK