Vali Şentürk, HİS ile "Mera ıslahı ve amenajmanı" projesini yerinde inceledi - Son Dakika

Vali Şentürk, HİS ile "Mera ıslahı ve amenajmanı" projesini yerinde inceledi

12.12.2020 13:20
Vali Şentürk, HİS ile

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ ile 5 köy muhtarlığı işbirliğinde köylere tahsisli Mera Alanlarında Hayvan İçme Suyu (HİS) ile "Mera ıslahı ve amenajmanı" projesini yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ ile 5 köy muhtarlığı işbirliğinde köylere tahsisli Mera Alanlarında Hayvan İçme Suyu (HİS) ile "Mera ıslahı ve amenajmanı" projesini yerinde inceledi.

Eylül ayında başlayan mera ıslahı ve amenajmanı projesinin son durumunu incelemek ve projeyi sonlandırmak için ilçeye gelen Vali Bilal Şentürk'e, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkan Vekili Yalçın Yağız, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genel meclis üyeleri ile muhtarlar eşlik etti.

"Gerek hayvancılık konusunda gerekse sebze meyve yetiştiriciliğinde Bilecik'in potansiyelinin yüksek"

Eylül ayında Bilecik valilik makamında projenin başlangıç protokolünün imzalandığı anlatan Vali Şentürk, konuyla ilgili açıklamasında, "Bilecik merkez bağlı Kurtköy ve İlyasbey köyleri ile Osmaneli ilçemize Boyunkaya, Hisarcık ve Adliye köylerine tahsisli mera alanlarında proje kapsamında, arazi içi drenaj çalışması yapılması ve çalışma sonucunda tahliye edilecek fazla sudan da beslenecek hayvan içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen yeterli ölçekte gölet yapılması protokolü imzalanmıştı. Özellikle Osmaneli ilçesinin köyleri başta olmak üzere üretken köylerimiz var, bu köylerde kendilerine özgü güzel ve kaliteli ürünler yetiştiriliyor. Gerek hayvancılık konusunda gerekse sebze meyve yetiştiriciliğinde Bilecik'in potansiyelinin yüksek. İlimizin bir defa ürün çeşitliliği birçok bölgede olmadığı kadar yüksek. Bazı ürünlerimizi markalaştırmamız lazım. Üretim miktarını artırmanın yanında kalitesini de artırmak için çalışmalarımız var. Sahada yapılan çalışmalardan birisi mera ıslahı çalışması. Bölgede hayvanlarımızın rahat suya erişebilmeleri bakımından hayvanların su ihtiyacını giderebileceği gölet oluşturarak hem meranın taşkına maruz kalarak bataklığa dönüşmesini önlemek hem hayvanlara sulama imkanı sağlamak hem de merada ortaya çıkan doku bozukluğunun önünü almak üzere bir çalışma yapıldı. İstifade edebileceğimiz alanların hem miktarını hem de kalitesini arttırmak istiyoruz. Köylerimiz için verimli olacak bir projeyi kısa bir sürede böylelikle hayata geçirmiş oluyoruz. Projede yer alan tüm katılımcılara ve muhtarlarımıza bu güzel yatırıma verdikleri katkılar için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Vali Şentürk, HİS ile Mera ıslahı ve amenajmanı projesini yerinde inceledi
Vali Şentürk, HİS ile Mera ıslahı ve amenajmanı projesini yerinde inceledi
Vali Şentürk, HİS ile Mera ıslahı ve amenajmanı projesini yerinde inceledi
Vali Şentürk, HİS ile Mera ıslahı ve amenajmanı projesini yerinde inceledi
Vali Şentürk, HİS ile Mera ıslahı ve amenajmanı projesini yerinde inceledi

Spor Federasyonu, Necati Şentürk, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şentürk, HİS ile 'Mera ıslahı ve amenajmanı' projesini yerinde inceledi - Son Dakika


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