Vali Şentürk huzurevi sakinlerinin bayramını video konferansla kutladı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaret edemediği Bilecik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı video konferans yöntemiyle kutladı.



Şentürk görüşmede, mesafeler uzak olmasına rağmen gönüllerin bir olduğunu söyledi.

Büyükleri ziyaret edemeseler de onları arayarak bayram sevincini yaşatmak ve bugünlere daha da anlam katmak istediklerini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle bayram buruk geçiyor. Kurban Bayramı'nda daha rahat bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Her zaman gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi yapamadık ama gönlümüz sizlerle. Sizlere Allah sağlık ve sıhhat versin. Sizlerin ellerinden öpüyorum. Nice güzel bayramları hep beraber yaşarız inşallah. Normal hayata döndüğümüzde inşallah yine birlikte olacağız."

Huzurevi sakinleri de Vali Şentürk'e teşekkür ederek ailesinin ve Bileciklilerin bayramını tebrik etti.