Vali Şentürk, Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile birlikte huzurevine giderek, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Dost'dan huzurevi ve sakinleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk ile birlikte huzurevine giderek, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Dost'dan huzurevi ve sakinleri hakkında bilgi aldı.



Huzurevi sakinleriyle tek, tek ilgilenen Vali Şentük, "Büyüklerimizle sohbet etmek ve hayır dualarını almak amacıyla ziyaret etmek istedik. Hatıralarını dinlemek mutluluk verdi. Sizlerin memnuniyeti, bizler için kıymetli. Sizler, bizlerin de aile büyüklerisiniz. Hepimiz, sizlerin rahatı ve mutluluğunu istiyoruz. Yapılabilecek her güzel hizmet aynı zamanda bizleri de mutlu edecektir. Fırsat buldukça ziyaret etmek isteriz. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur" dedi. - BİLECİK

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