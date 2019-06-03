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Vali Şentürk huzurevi ve sevgi evlerinde bayramlaşma törenine katıldı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların bayramlarını kutladı.

Vali Şentürk huzurevi ve sevgi evlerinde bayramlaşma törenine katıldı, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların bayramlarını kutladı.

Vali Şentürk, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eşi Münevver Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile yaşlıları ve gençleri ziyaret etti.
Bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu belirten Şentürk, "Bayramlar büyüklerle küçüklerin de bir araya geldiği günler. Sizler de bizlerin büyüklerimizsiniz. Sizler devlet himayesindeki kişiler olarak burada bir ailesiniz. Dileğimiz, sağlık ve sıhhat içinde nice bayramlara hep birlikte ulaşabilmek. Sizleri mutlu görmek, bizleri daha mutlu ediyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:53 Kaynak: AA
AK Parti, Bilecik, Necati Şentürk, Güncel
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