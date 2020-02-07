Vali Şentürk, İl Genel Meclis üyelerine uyarıda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Şentürk, İl Genel Meclis üyelerine uyarıda bulundu - Son Dakika

Vali Şentürk, İl Genel Meclis üyelerine uyarıda bulundu

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşiminin kapanış toplantısına katılarak, "Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı. Verdiğimiz bir söz varsa onu yerine getirmeliyiz.

Vali Şentürk, İl Genel Meclis üyelerine uyarıda bulundu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Genel Meclisi Şubat ayı birleşiminin kapanış toplantısına katılarak, "Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı. Verdiğimiz bir söz varsa onu yerine getirmeliyiz. Şeffaf ve güvenilir olalım" dedi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mehmet Akil Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin ve İl Özel İdare personelinin hedefinin Bilecik'e hizmet etmek olduğunu belirtti. Hizmet için birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade eden Bilecik Valisi Şentürk, "Kamu adına, kamuoyunun güvenini sarsacak bir işimiz olmamalı. Verdiğimiz bir söz varsa onu yerine getirmeliyiz. Şeffaf ve güvenilir olalım. Taleplerin doğru ve gerçekçi oluşunu göz önünde bulundurarak karar verelim. Acili yet arz eden konular birinci önceliklerimiz. Bunun yanında ekonomik olarak üretken olan köylerimize öncelik vermeliyiz. Bilecik'te birlikte kamu görevi yapıyoruz. Merkez ve ilçelerde yalnız yaşayan yaşlılarımız var. Evde bakım hizmetiyle yaşlılarımızın bakımlarını yapılması konusunda bir çalışmamız olacak. Genel kararlarımızı daha çok kitleye hitap eden boyutları göz önünde bulundurarak sıralamamızı yaparsak daha faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"Orman Bölge Müdürlüğü de 50 bin fidan dağıtacak"


Bilecik'in iki farklı noktasında köylünün ürettiği ürünleri pazarlayabileceği "köylü pazarı" alanı oluşturmak istediklerini anlatan Vali Şentürk, "Tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirelim. Kırsal kesimde tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla başlattığımız ceviz üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü de 50 bin fidan dağıtacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz de farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.


Vali Şentürk, Bilecik'in bölgenin göz bebeği pozisyonunda bulunduğunu vurgulayarak, katma değeri yüksek üretim yapan sanayicileri Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yatırım yapmaya davet etti. - BİLECİK

Necati Şentürk, Sekreter, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilerin ürettiği ürünlerden 2 milyon lira ciro elde edildi
Son gelen doğal afetlerden sonra Erzurum esnafı doğaya 2001 ekmek bıraktı Tesadüfen fark edilen siperler, 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım

Son Dakika Haberleri
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 01:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şentürk, İl Genel Meclis üyelerine uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]