Vali Şentürk, il girişindeki gözlem noktalarını gezdi - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs Covid-19 önlemleri karşısında Bilecik'e giriş noktalarında oluşturulan gözlem noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipleri, il girişlerinde araçları tek tek durdurarak sağlık personelleri tarafından vatandaşların ateşlerini ölçülürken, Bilecik Valisi Bilal Şentürk sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı. Vali Şentürk daha sonra Söğüt ilçesinde Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezini ziyaret etti, Kaymakam Murat Öztürk'den merkezin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK