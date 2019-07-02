Vali Şentürk ipek böceği çiftliğini gezdi
1 saat önce
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde ipek böceği çiftliğini gezdi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri
Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy
köyünde ipek böceği çiftliğini gezdi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyünde ipek böcekçiliği yapan Mehmet ve Sevinç çiftini ziyaret etti. Şentürk ve Güven, ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi alıp çiftliği gezdi. - BİLECİK
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