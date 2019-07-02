Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk ipek böceği çiftliğini gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Şentürk ipek böceği çiftliğini gezdi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde ipek böceği çiftliğini gezdi.

Vali Şentürk ipek böceği çiftliğini gezdi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde ipek böceği çiftliğini gezdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyünde ipek böcekçiliği yapan Mehmet ve Sevinç çiftini ziyaret etti. Şentürk ve Güven, ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi alıp çiftliği gezdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Karaköy, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı Erdoğan, Babacan'a açıkça sordu: Parti mi kuruyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 10:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk ipek böceği çiftliğini gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]