Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, kaymakamlar ve il idare şube başkanlarıyla buluştu
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Vali Şentürk, kaymakamlar ve il idare şube başkanlarıyla buluştu

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vali yardımcıları, kaymakamlar ve il idare şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk, kaymakamlar ve il idare şube başkanlarıyla buluştu, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, vali yardımcıları, kaymakamlar ve il idare şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Şentürk başkanlığında kamu kurumlarının imkan ve kabiliyeti, görev ve sorumluluklarının yanında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri görüşüldü. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Şentürk, "Bizler bir taraftan kamu hizmeti veren, bir taraftan da kamu hizmeti alan kişileriz. Eksikliklerimizi tamamlayarak daha kaliteli kamu hizmeti vermek için çalışacağız. Bu tür toplantılar, kendi içimizde birbirimizi tanıyacağımız ve birbirimizin faaliyetleri noktasında doğrudan müdahil olabileceğimiz bir çekirdek aile toplantılarıdır. Biz bir çekirdek aileyiz. Kamu hizmetlerini hep birlikte yürüteceğiz. Kamu hizmeti ailesi olarak huzurlu, birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan bir şekilde çalışacağız. Yapılanların daha iyisini yapma sorumluluğumuz var. Farklı etkinliklerle daha mükemmelini yakalamalıyız. Kurumlarımızda proje hazırlama kültürü oluşturmak amacıyla her kurumdan en az 3 kişilik personel belirleyeceğiz. Bunu önemsiyorum. Proje çağrılarını takip edeceğiz. Proje fonlarından ilimizin daha fazla faydalanmasını sağlayacağız. Vatandaşımızın sorunlarını çözerken, mesai arkadaşlarımızın da sorunlarıyla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Şentürk'ün konuşmasının ardından kamu kurumları yapılan çalışmalar ve kurumsal kapasiteleri hakkında sunum yaptı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam
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