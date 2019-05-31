Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk konuk ettiği öğrencilerle kitap okudu
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Vali Şentürk konuk ettiği öğrencilerle kitap okudu

40 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, Vezirhan İlkokulu tarafından yürütülen "Birlikte Okuyalım mı?" adlı proje kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Vali Şentürk konuk ettiği öğrencilerle kitap okudu, System.String[]
Vali Bilal Şentürk, Vezirhan İlkokulu tarafından yürütülen "Birlikte Okuyalım mı?" adlı proje kapsamında öğrencilerle kitap okudu.
Şentürk, Vezirhan İlkokulu Müdürü Vehbi Şahan, sınıf öğretmeni Emine Sera Eren ve öğrencileri Valilik Toplantı Salonu'nda kabul etti.
Öğrencilerle kitap okuyan Şentürk, "Ne iş yaparsak yapalım öncelikle dikkatli olmalıyız. Mutlaka çok kitap okuyun. Okuduğunuz hikayelerden ders alın. Oradaki güzellikleri hayatınıza aktarın. Okuduğunuz kitaplarla ilgili bir defteriniz olsun. O deftere okuduğunuz kitaptan aklınızda kalan bir atasözü, bir deyim veya o kitapta verilmek istenen mesajı özetleyerek yazın. Kalıcı hale gelsin, yıllar sonra o notlarınızdan bir kitap ortaya çıkar." dedi.
Şentürk daha sonra çocuklara hediyeler verdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:17 Kaynak: AA
Vezirhan, Güncel
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