Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu - Son Dakika

Vali Bilal Şentürk, küçük sanayi sitesi esnaflarına ziyarette bulundu.



Vali Şentürk, Küçük Sanayi Sitesinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sanayi sitesindeki ziyaretinde, her zaman esnafın ve zanaatkarın yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.



Sorun ve taleplerini dinleyen Vali Şentürk, "Sanayi sitemizdeki esnafımızla hasbihal etme ve sorunlarını dinleme imkanı bulduk. Alın teriyle çalışan esnafımıza bereketli bol kazançlar dileğinde bulunduk. Gösterdikleri dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum. Çıraklıktan ve kalfalıktan sonra kendi iş yerini açan ustalarımıza kolaylıklar diliyorum. Kendi alanlarındaki işi genişleterek, yeni ustalar yetiştiriyorlar. Bugünün çırakları geleceğin ustaları olacak. Esnaflık Ahilik kültürünün bir geleneği. Bu ruhun yaşatılmasını diliyorum." dedi.

Sanayi esnafı da ziyaretlerinden dolayı Vali Şentürk'e teşekkür etti.