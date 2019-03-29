Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, "Kütüphane ve Robotik Sınıf" Açılışına Katıldı

Vali Şentürk, "Kütüphane ve Robotik Sınıf" Açılışına Katıldı

40 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletlerde incelemede bulunmasının ardından "Kütüphane ve Robotik Sınıf" açılışına katıldı.

Vali Şentürk,
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde baraj ve göletlerde incelemede bulunmasının ardından "Kütüphane ve Robotik Sınıf" açılışına katıldı.

Vali Şentürk, Kaymakam Fatih Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve ilgililerle birlikte 2006 yılında baraj kurulması nedeniyle TOKİ tarafından yaptırılan yeni yerleşim yeri olan Günyurdu Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Osmanlı döneminin ilk yıllarında kurulan ve Kayı Boyu'nun Karakeçili aşireti mensuplarınca yerleşim yeri olarak seçilen, ancak 2005 yılında başlatılan baraj çalışmaları kapsamında su seviyesinde bulunması nedeniyle istimlak edilerek boşaltılan Günyurdu Köyünde de incelemede bulunan Vali Şentürk, eski yerleşim yeri olan köyün turizme kazandırılması yönünde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Öte yandan Vali Şentürk, Kaymakam Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nalbant ve ilgililerle birlikte Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulunda "Kütüphane ve Robotik Sınıf" açılışına katılarak, öğrenciler tarafından okunan şiirleri dinledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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