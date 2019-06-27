Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk mermercilerle bir araya geldi
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Vali Şentürk mermercilerle bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'teki mermercilerle bir araya geldi.

Vali Şentürk mermercilerle bir araya geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'teki mermercilerle bir araya geldi.

Vali Şentürk, göreve başladığı günden itibaren Bilecik'in coğrafyasını, zenginliklerini, kültürünü ve tarihini genel anlamda tanımak için gayret gösterdiğinin altını çizerek, ilde istihdam sağlayan ve üretim yapan sanayici ve iş adamlarıyla tanışmak amacıyla, farklı sektördeki sanayi kuruluşlarıyla bir araya gelmeye çalıştığını söyledi. Başta mermer ve seramik olmak üzere kentte üretilen ürünlerin ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Vali Şentürk, "İlimiz seramik ve mermer bakımından önemli bir konumda. Önemli bir madencilik merkezi olan ilimizde çok sayıda mermer sahası bulunmaktadır. Bilecik üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti konumundadır. İl olarak önemli sanayi tesislerine sahibiz. Amacımız, ilimizin mevcut imkanlarını değerlendirerek, sanayici devlet işbirliği içinde kalkınmada sürdürülebilirlik sağlamak. İlin kalkınması ve gelişmesi için elini taşın altına koyan iş adamlarımızın sıkıntılarını paylaşmada, başarılarını da kutlamada devlet adına her zaman hazırız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
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