Vali Şentürk muhtarla buluştu

Vali Bilal Şentürk, Bilecik ve ilçelerinde kamu kaynaklarını verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak iş birliği içerisinde, birinci kalitede hizmet sunmak istediklerini ifade etti.



Vali Şentürk, Bozüyük ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, muhtarların görev ve sorumluluk alanlarındaki hem sorunları hem de önerileri değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini söyledi.



Bilecik için "küçük il" ifadesi kullananlara karşılık Bilecik büyük bir il olmadığını ancak "butik il" ifadesinin daha uygun olacağını vurgulayan Şentürk, "Bilecik, her şeyin en iyisinin olabileceği bir il. Bozüyük ilçesi, Türkiye açısından kavşak noktasında bulunmasının yanında, aynı zamanda ilimizin dışarıya açılan yüzü. Gerek sanayisi, gerek sahip olduğu tarihi doğal değerleri, gerekse tarımsal üretim potansiyeli ile oldukça zengin. Bununla birlikte hem istihdam kapısı olarak, hem de ürün çeşitliliği olarak ülkenin ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayan bir ilçe." dedi.



Muhtarların da, kamu hizmeti verdikleri gibi aynı zamanda da hizmet alan konumunda olduklarını dile getiren Vali Şentürk, şunları kaydetti:



"Bir muhtar köyde görev ve sorumluluklarının yanında, çocuğunu okula gönderiyorsa, eğitim hizmeti alan pozisyonunda. Dolayısıyla hepimiz hizmet verirken bir yandan da hizmet alıyoruz. Burada da temel ilkemiz büyük ölçüde empatidir. Aldığımız hizmet kalitesinden, verdiğimiz hizmet kalitesini topladığımız zaman verdiğimizin daha yüksek olması gerektiğini değerlendirerek görev yapma anlayışında olursak, sunduğumuz hizmetlerde hem vatandaşımızın memnuniyetini hem de bireysel olarak da kendimize karşı saygınlığı kazanmış oluruz. Devletimizin bize vermiş olduğu kaynakları en verimli en ideal şekilde de insanımızın ihtiyacına kullanmış oluruz."

Şentürk toplantının ardından 31 Mayıs 2018 yılında Kuzey Irak'ta terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan 25 yaşındaki Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Ünal Demir'in babası Resul ve annesi Fatma Demir ile Gazi Muharrem Kurt'u ziyaret etti.